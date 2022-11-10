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«Чмобіки» як справжнє ставлення до людського життя в рф

«Чмобіки» як справжнє ставлення до людського життя в рф

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Проблема з термінологією в рф системна. Черговий вияв російської «новомови» (https://t.me/spravdi/20232) – «мобіки».

Коли пропагандисти називають так мобілізованих, вони тим самим підкреслюють, що для кремля – це лише «гарматне м’ясо», яке кидають на фронт без підготовки, зі зброєю минулого століття та недосяжними бойовими завданнями.

Ще принизливіше звучить його варіація – «чмобіки».

● Свого часу в мережі прославився мешканець Горлівки Рязанцев, який здався українцям. Його фото у полоні стало одним із мемів цієї війни. Полоненого прозвали «чмоня».

● Можливо, саме завдяки «чмоні» «мобіки» й перетворилися на «чмобіків» – така форма стала набирати популярності восени.

● Є й ще одне пояснення. За путінським гібридним тлумаченням, мобілізація в рф «часткова» – тому й «чмобіки».

Джерело: https://t.me/spravdi/20607

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