Чоловік наловив червонокнижної риби на 180 тисяч гривень

3 квітня прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з представниками Управління рибгосподарства у Вінницькій області на березі р. Дністер затримали особу, яка незаконно наловила червонокнижну рибу.

На браконьєра, який незаконно виловив 18 рибин породи вирезуб, що занесено в Червону книгу України, правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення за ст.90 КУпАП.

Розмір збитку нанесеного державі, унаслідок незаконного вилову, а саме – 9 кг риби, становить 180 тисяч гривень.

Того ж дня прикордонники та працівники рибнадзору виявили ще одного поціновувача порибалити - чоловік здійснював вилов риби за допомогою багра. Його також притягнуто до відповідальності.

Источник: dpsu.gov.ua

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