Чоловік наловив червонокнижної риби на 180 тисяч гривень
3 квітня прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з представниками Управління рибгосподарства у Вінницькій області на березі р. Дністер затримали особу, яка незаконно наловила червонокнижну рибу.
На браконьєра, який незаконно виловив 18 рибин породи вирезуб, що занесено в Червону книгу України, правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення за ст.90 КУпАП.
Розмір збитку нанесеного державі, унаслідок незаконного вилову, а саме – 9 кг риби, становить 180 тисяч гривень.
Того ж дня прикордонники та працівники рибнадзору виявили ще одного поціновувача порибалити - чоловік здійснював вилов риби за допомогою багра. Його також притягнуто до відповідальності.
Источник: dpsu.gov.ua