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Чому при відключенні світла пропадає інтернет та мобільний зв'язок

Чому при відключенні світла пропадає інтернет та мобільний звязок

У соцмережах українці масово скаржаться, що за тимчасового відключення електроенергії в деяких регіонах не працює мобільний зв'язок та інтернет .

Як пояснили в компаніях Vodafone, Lifecell та Kyivstar – без світла базові станції зв'язку не працюють, передає ТСН.ua.

"Частина базових станцій компанії обладнана джерелами автономного живлення, які в залежності від навантаження на мережу можуть працювати 3-4 години. Якщо за цей час подача електроенергії не відновлюється, компанія для продовження роботи базових станцій використовує пересувні дизель-генератори.

Співробітники компанії або підрядні організації обслуговують дизель-генератори та дбають про поповнення запасів палива для їхньої безперервної роботи там, де для цього є можливості”, – зазначили у Kyivstar.

Джерело: internetua.com

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