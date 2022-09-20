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Чому росія кидає регіональні та етнічні формування на війну проти України

Чому росія кидає регіональні та етнічні формування на війну проти України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У російських регіонах проходить прихована мобілізація – створюються «добровольчі» та «іменні» формування, часто на етнічній основі, для боротьби з ЗСУ. На це є кілька причин:

● Кадрова російська армія неспроможна досягти успіхів у «спецоперації», тому їй потрібна підмога.

● Військове керівництво рф пробує відтягнути рішення про загальну мобілізацію, адже без нього росія більше не матиме переваги в Україні.

● Етнічне формування для російської влади – не більше ніж «гарматне м’ясо», яке не шкода кинути на вірну смерть.

росія роками придушувала національні рухи, витісняла національні мови, позбавляла прав і держатрибутів республік, а тепер просить у них допомоги.

Але справжнє покликання цих поневолених народів – боротьба з путінським режимом за суверенітет і кордони своїх батьківщин.

Джерело: https://t.me/spravdi/17484

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Темы: війна, росія

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