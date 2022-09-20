Чому росія кидає регіональні та етнічні формування на війну проти України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
У російських регіонах проходить прихована мобілізація – створюються «добровольчі» та «іменні» формування, часто на етнічній основі, для боротьби з ЗСУ. На це є кілька причин:
● Кадрова російська армія неспроможна досягти успіхів у «спецоперації», тому їй потрібна підмога.
● Військове керівництво рф пробує відтягнути рішення про загальну мобілізацію, адже без нього росія більше не матиме переваги в Україні.
● Етнічне формування для російської влади – не більше ніж «гарматне м’ясо», яке не шкода кинути на вірну смерть.
росія роками придушувала національні рухи, витісняла національні мови, позбавляла прав і держатрибутів республік, а тепер просить у них допомоги.
Але справжнє покликання цих поневолених народів – боротьба з путінським режимом за суверенітет і кордони своїх батьківщин.
Джерело: https://t.me/spravdi/17484