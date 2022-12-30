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Чому росія продовжує тероризувати українців у тилу

Чому росія продовжує тероризувати українців у тилу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За 10 місяців повномасштабної війни рф так і не спромоглася на помітні успіхи на фронті, тому їй залишається лише нападати на мирних мешканців у тилу.

▶️ Символічно, що датою нової ракетної атаки стало 29 грудня – рівно 82 роки тому відбувся найбільш нищівний наліт гітлерівської авіації на Лондон. Це ще раз підкреслює, хто є хто у цій війні.

▶️ Україна витримає цей обстріл, жодні ракети та дрони не похитнуть нашої рішучості та жаги до перемоги.

▶️ Використання стратегічної авіації та ракетних кораблів для терору проти цивільного населення робить ці знаряддя вбивств легітимними воєнними цілями, а їхні особовий склад — злочинцями, яких будуть переслідувати і після війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/23250

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