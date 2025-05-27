Чому Трамп так захоплюється зовнішністю інших чоловіків – аналіз FT

Політик намагається оточити себе "красивими хлопцями".

Під час нещодавнього турне країнами Перської затоки президент США Дональд Трамп знову привернув увагу своєю схильністю до публічних компліментів щодо зовнішності чоловіків. Він назвав президента Сирії "молодим і привабливим", главу ОАЕ – "чудовим", а спадкоємного принца Саудівської Аравії та еміра Катару охарактеризував як "високих, красивих і розумних хлопців". Такі висловлювання, які дедалі частіше звучать у виступах Трампа, викликають запитання щодо їхньої мотивації, і деякі експерти вбачають у цьому більше, ніж просто дипломатичну ввічливість, зокрема його "бажанням подобатися".

Журналістка Financial Times Джемайма Келлі у своїй колонці аналізує це явище та розмірковує, чи не свідчать ці численні коментарі про глибше психологічне підґрунтя. За її спостереженнями, схильність Трампа робити компліменти на тему зовнішності поширюється не лише на іноземних лідерів. Під час візиту до Білого дому студентської баскетбольної команди з Флориди він назвав її учасників "високими" і "гарними хлопцями". Навіть у момент вшанування загиблих поліцейських Трамп не стримався від зовнішніх характеристик: описуючи сина одного із загиблих, він заявив, що "син теж гарний".

В інтерв’ю подкасту Джо Рогана Трамп згадав, як під час першого президентства літав над Іраком на борту Air Force One разом із "найкрасивішими людьми", яких він коли-небудь бачив. "Вони виглядали краще за Тома Круза", – сказав він, підкреслюючи, що для нього це були "ідеальні зразки".

Трамп не приховував своєї зацікавленості у зовнішності ще з 1990-х. Він володів конкурсом "Міс Всесвіт", часто оцінював жінок за фізичними параметрами у телешоу Говарда Стерна, і у 2006 році скандально заявив, що, якби його дочка Іванка не була його родичкою, він міг би з нею зустрічатися.

Ця зацикленість на зовнішності чоловіків стала більш вираженою за останні роки, і, як зазначає психологиня Мері Трамп – його племінниця, – така поведінка може мати особистісне підґрунтя. Вона вказує, що її батько, старший брат Дональда – Фред Трамп-молодший, який помер від алкогольної залежності у віці 42 років, також був об’єктом подібних висловлювань. У книзі «Мистецтво домовлятися» Трамп назвав його "надзвичайно красивим". На думку Мері, компліменти її батькові містили нотку зверхності: мовляв, "він був невдахою, але принаймні красивим".

За словами Мері Трамп, такі прояви можуть бути спробою задовольнити потребу президента США у схваленні. "Він має харизму і йому дуже важливо подобатися людям", – сказала вона. Водночас вона зазначає, що Трамп використовує компліменти як соціальний інструмент – спосіб налагодити контакт, не маючи глибшого знання про співрозмовника. "Це поверхнево, але дієво", – пояснює вона.

Компліменти можуть також служити засобом демонстрації домінування: той, хто хвалить, наче займає вищу позицію. Трамп використовує цю тактику здебільшого в позитивному, "дружньому" контексті. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським чи президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які озвучували критичні позиції, такі слова від нього не лунали. Як зауважила Мері Трамп, "він не буде робити компліменти тим, кого хоче принизити".

Келлі вважає, що окрім імпульсивної манери спілкування, за цією поведінкою стоїть прагнення створити власну реальність, де він – зірка, а решта – "ідеальні" другорядні персонажі, відібрані "з центрального кастингу".

"Частково це пояснюється схильністю Трампа говорити все, що спадає йому на думку. Але йдеться також про те, щоб зробити собі приємне – Трамп не просто хоче робити компліменти гарним чоловікам, він хоче оточити себе ними", – підсумувала авторка.

"Світ стає заручником їхніх бажань і способу мислення". путін і Трамп: два нарцисичні лідери, які не вміють програвати, не терплять критики й вимагають безумовного захоплення. Трамп – нарцис грандіозний, путін – вразливий. Ідеологія – лише маска. Влада – дзеркало. Україна – поле проєкцій.

Джерело: zn.ua

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