Чому у водоймах Харківщини гине риба, встановлюватимуть у лабораторії (ВІДЕО)

Ставок біля селища Караван і Печенізьке водосховище. У цих і низці інших водойм Харківщини фахівці зафіксували мор риби.

Тут було страшне. И, наверное, з Чорного моря чайки поприлетали. Тут було пів ставка чаек.

Мор риби. Із таким повідомлення мешканці селища Караван, що біля міста Люботин, звернулися до рибоохоронного патруля. За словами людей, купа мертвої риби спливла ще минулого тижня.

Лідія, мешканка селища Караван

Ну вот тут вот, скраю, возле берега так было много. Ужас.

Катерина, мешканка селища Караван

Не можна було в хату ні зайти, ні сказать, ніде, нічого. Задихнуться можна було. Така вонь.

Юрій, мешканець селища Караван

А кому нравится, если запах и пропадает рыба? Хоть кто-нибудь с удочкой выходил рыбачить, а сейчас, ну куда рыбачить?

Геннадій Гончаров, іхтіолог ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Оці залишки риби свідчать про те, що тут дійсно була масова загибель риби. Цієї риби було дійсно багато і всі берега були білі.

Іхтіолог припускає: до загибелі риби могли призвести промислові викиди до ставка, якщо вони є, або нестача кисню у воді через високу температуру. Є і третя версія:

Геннадій Гончаров, іхтіолог ХНУ ім. В.Н. Каразіна

У цей час обробляють багато фермерів свої поля інсектицидами, гербіцидами, таке інше. Коли йде дощ, це все змивається в річку і може труїти рибу. У свій час брак кисню цю рибу добиває.

Пробу води на дослідження відібрали фахівці рибоохоронного патруля.

Марина Потапова, головна спеціалістка сектору іхтіології Харківського рибоохоронного патруля

Потім ми передаємо інформацію до служб, які безпосередньо мають лабораторію, в яких проводиться більш детальніше дослідження води.

Ірина Шевчук, заступниця начальника Харківського рибоохоронного патруля

Ми складаємо акт обстеження, повідомляємо спеціальні служби, вони встановлюють причину і далі вже іде притягнення до відповідальності винних. Але, частіше за все – це нестача все таки кисню у воді через спекотні умови.

Іхтіолог пропонує комплексне вирішення проблеми.

Геннадій Гончаров, іхтіолог ХНУ ім. В.Н. Каразіна

По-перше, зменшенням цих самих забруднювачів, забруднень. Тобто робота з фермерами, з агропідприємствами, із заводами, з комунальними підприємствами. А по-друге, покращення гідрогеологічного режиму самих водойм.

Ірина Шевчук, заступниця начальника Харківського рибоохоронного патруля

Є такі елементарні механічні способи, як, наприклад, пустити по воді човни із двигунами. Двигуни дещо підняти для того, щоб якось збагачувати та наповнювати киснем воду і це, мабуть, найпростіший спосіб, яким можна дещо змінити на кращу ситуацію.

Цього літа, за словами Шевчук, на Харківщині мор риби був зафіксований на трьох ставках та озерах. Проби води також взяли з Печенізького водосховища.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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