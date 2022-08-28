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Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ

Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ

Служба безпеки Чорногорії попередила в п'ятницю, що хакери з Росії зробили масштабну скоординовану кібератаку на уряд і держслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомив міністр державного управління Марас Дукас, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки і були прийняті своєчасні заходи для пом'якшення її впливу.

Деякі послуги були тимчасово відключені з міркувань безпеки, але безпека облікових записів, що належать громадянам і компаніям, і їх даних не зазнавали небезпеки.

Чорногорія поінформувала про це своїх союзників в НАТО.

Агентство національної безпеки заявило, що Чорногорія "наразі знаходиться в стані гібридної війни".

Джерело: rbc.ua

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