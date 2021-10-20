Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:23
Просмотров: 235

ЧП на Харьковщине: полиция расследует обстоятельства смерти матери и сына

ЧП на Харьковщине: полиция расследует обстоятельства смерти матери и сына

В полицию обратился староста Яковенковского сельсовета и сообщил о том, что двое жителей села Калиновка - 67-летняя женщина и ее 40-летний сын несколько дней не выходят на связь.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, при выезде на место правоохранители обнаружили в доме два тела без признаков жизни.

Женщину нашли в доме на диване. При осмотре судмедэксперт обнаружил на шее умершей странгуляционную борозду.

Обследовав территорию домовладения, правоохранители обнаружили повешенным сына умершей. Рядом с ним находилась предсмертная записка.

Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 