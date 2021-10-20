ЧП на Харьковщине: полиция расследует обстоятельства смерти матери и сына
В полицию обратился староста Яковенковского сельсовета и сообщил о том, что двое жителей села Калиновка - 67-летняя женщина и ее 40-летний сын несколько дней не выходят на связь.
Как рассказали в ГУНП Харьковской области, при выезде на место правоохранители обнаружили в доме два тела без признаков жизни.
Женщину нашли в доме на диване. При осмотре судмедэксперт обнаружил на шее умершей странгуляционную борозду.
Обследовав территорию домовладения, правоохранители обнаружили повешенным сына умершей. Рядом с ним находилась предсмертная записка.
Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.