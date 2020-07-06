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ЧП в Цюрихском зоопарке: тигрица растерзала женщину-смотрителя

ЧП в Цюрихском зоопарке: тигрица растерзала женщину-смотрителя

В Цюрихском зоопарке тигрица убила работницу на глазах у посетителей. Об этом сообщает ВВС.

«Сибирская тигрица напала и убила женщину-смотрителя зоопарка в Швейцарии на глазах у посетителей и сотрудников», - говорится в сообщении.

Персонал зоопарка бросился женщине на помощь и в конце концов сумел вывести тигра из клетки, но было слишком поздно — 55-летняя смотрительница погибла на месте происшествия.

Ведется расследование, чтобы установить, почему работница была в клетке одновременно с животным.

Тигрица по имени Ирина родилась в зоопарке Дании в 2015 году, а в прошлом году его перевели в Цюрих.

Агентство Телевидения Новости

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