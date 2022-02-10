ЧП в харьковской школе: как наказали учительницу

Учительнице харьковской школы №77, видеозапись инцидента с которой попала в Сеть, объявили выговор. Об этом сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко. Напомним, учительница в ходе конфликта с учеником взяла его за локоть и повела в другой конец класса, а там прижала к парте. Автор записи, другой ученик, утверждает, что учительница "пыталась задушить" мальчика (видео инцидента смотрите здесь). После попадания записи в Сеть делом занялась полиция.

По словам Деменко, эта учительница английского языка работает в школе почти 10 лет, характеризуется положительно, раньше к ответственности не привлекалась. Ее поддерживают другие учителя и родители. Применять более строгие санкции, а именно увольнение, в данной ситуации было бы чрезмерно.

"Это неприятная ситуация, и мы совершенно не оправдываем действия учителя, какими бы ни были обстоятельства, спровоцировавшие ее на такой поступок. Это непедагогично, и так делать нельзя. Уже обсудили этот конфликт с педагогическим коллективом, отработали с ювенальной превенцией, то есть полицией. Есть понимание с родителями, которые тоже согласны, что и ребенок вел себя не лучшим образом. Я извинилась перед ними от имени горсовета. Как итог, учительница получила выговор", - сказала Деменко.

По ее словам, конфликтная ситуация практически исчерпана.

В ближайшее время в школах и детских садах будут проведены соответствующие профилактические беседы.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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