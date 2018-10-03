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ЧП в харьковском метро: появилось видео прыжка мужчины под поезд

ЧП в харьковском метро: появилось видео прыжка мужчины под поезд

Как сообщалось, сегодня утром на станции метро «Студенческая» мужчина прыгнул под прибывающий на платформу поезд.

Видео момента прыжка мужчины опубликовал директор департамента информации и связей со СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

С травматической ампутацией руки пострадавшего госпитализировали в больницу медики.

Некоторое время станции «Героев Труда», «Академика Павлова» и «Студенческая» были закрыты для обслуживания пассажиров.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: метро

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