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ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)

ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)

Вода разрушила в населенных пунктах дороги и подтопила дома

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13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)

По информации зампреда Одесского облсовета Юрия Димчогло, больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное, сообщает "Думская".

Вода разрушила дороги и подтопила дома. Оценку нанесенного ущерба будут проводить в ближайшие дни.

"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с коронавирусом", — отметил Димчогло.

Источник: delo.ua

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