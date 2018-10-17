ЧП в политехническом колледже в Керчи: количество погибших растёт

Взрыв в политехническом колледже города Керчь произошёл сегодня около 12.20, сообщили в «Главном управлении МЧС Крыма».

Причину взрыва спасатели не назвали. На место происшествия направили пожарных и другие экстренные службы.

Территорию вокруг колледжа оцепили, людей из здания эвакуировали.

Фото с места ЧП опубликовало издание «Керчь. ФМ».

Национальный антитеррористический комитет России первоначально заявил о 10 погибших. Пострадало, по данным НАК, порядка 50 человек — их отвезли в местные больницы.

Следственный комитет РФ вначале сообщил о предположительном взрыве бомбы.

«По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами», — говорилось в сообщении комитета.

Ссылаясь на очевидцев, местные СМИ также сообщали о стрельбе в здании колледжа. В СК РФ эту информацию подтвердили. По данным комитета, погибло 17 человек. По результатам первичного осмотра тел, причиной смерти были огнестрельные ранения. Также утверждается, что стрелком был один из студентов.

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружьё. Им оказался студент 4-го курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа, — говорится в сообщении комитета. — Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство».

Происшествие изначально расследовали по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

В Крыму с 18 октября объявляется трёхдневный траур, сообщил «глава республики» Сергей Аксёнов.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в связи с ЧП ужесточают меры безопасности на админгранице с Крымом.

«Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу, и личного состава», — отметили в ГПСУ.

Основное внимание пограничники обещают обратить на поиск запрещённых предметов, в первую очередь оружия и взрывчатки.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины