Что беспокоит американцев в связи с войной в Украине

Поскольку конфликт между Россией и Украиной идет уже третий месяц, большинство американцев заявляют, что поддерживают действия, предпринятые администрацией Байдена в ответ на российское вторжение, такие как: введение строгих экономических санкций против России, отправка военной техники и оружия в Украину и размещение большого количества вооруженных сил США в странах НАТО вблизи Украины.

Новое исследование Pew Research Center (https://www.pewresearch.org/politics/2022/05/10/americans-concerns-about-war-in-ukraine-wider-conflict-possible-u-s-russia-clash/) показало, что у общественности есть многочисленные опасения по поводу возможных последствий от войны в Украине.

Примерно шесть из десяти (59%) очень обеспокоены возможностью вторжения России в другие страны региона. 57% очень обеспокоены тем, что война на Украине может продолжаться долгое время, а 55% обеспокоены также тем, что Украина может быть захвачена Россией.

Примерно половину опрошенных также беспокоит возможность того, что поддержка США и НАТО Украины приведет к войне США с Россией.

Источник: https://t.me/u_now/48627

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