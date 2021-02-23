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Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

От заброшенного элеватора, строения которого подорвали осенью 2020 года, почти ничего не осталось. В паблике "Харьков строительный" появились новые фото с площадки. На кадрах видно, что все еще стоит башня и несколько небольших строений рядом с ней.

Напомним, элеватор не использовался с 1995 года. Здание находилось в аварийном состоянии и постепенно разрушалось. Тем не менее, элеватор часто посещали группы экстремалов, в частности, руферов. В 2016 году один из них решил сделать на вершине здания селфи и упал с 60-метровой высоты, разбившись насмерть.

В октябре 2020 года здание решили подорвать. На плановый взрыв пришли посмотреть несколько сотен человек. Была подорвана только часть, остатки конструкции разбирала тяжелая техника.

На месте элеватора компания "Жилстрой-1" намерена построить жилой микрорайон.

В то же время на сайте горсовета появилась петиция, в которой харьковчане предлагают построить на месте снесенного элеватора бизнес-центр.

"Это место почти идеально подходит для бизнес-центра. До метро 10 минут пешком, есть трамваи, рядом хорошая транспортная развязка. Такой проект оживит тот район", - было сказано в тексте.

Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

Что осталось от элеватора: в Сети появились фото с площадки

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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