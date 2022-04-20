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Что сказал президент Евросовета Шарль Мишель на пресс-брифинге с Зеленским

Что сказал президент Евросовета Шарль Мишель на пресс-брифинге с Зеленским

● Утром я посетил Бородянку для того, чтобы увидеть своими глазами, как там дела. Мне не хватает слов, чтобы выразить то, что я увидел. Это – зверство. Это – военные преступления. Виновных нужно наказать. И их накажут.

● Хочу обратиться к людям, которые дерутся за суверенитет и независимость Украины, в Мариуполе и на Донбассе. Знайте: вы сражаетесь за европейскую свободу и ценности.

● Мы сделаем все, что сможем для того, чтобы поддержать Украину, потому что мы хотим украинской победы.

● 5 мая у нас будет возможность объявить о начале действия Трастового фонда солидарности с Украиной. Все для того, чтобы мобилизовать средства в поддержку Украины.

● Европейский союз будет на вашей стороне в восстановлении Украины. У нас есть стратегическая идея относительно того, как ускорить процесс.

● Вы сражаетесь не только за будущее украинских детей, но и за фундаментальные ценности Европы.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42650

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