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Что забыло у берегов Мавритании украинское судно с крымчанами на борту

Что забыло у берегов Мавритании украинское судно с крымчанами на борту

Что забыло у берегов Мавритании украинское судно с крымчанами на борту

У берегов Мавритании произошел пожар на украинском траулере с крымчанами на борту.

Довольно занимательный инцидент произошел намедни у берегов Мавритании, с представителями оккупированного Крыма. Причем внимания этому инциденту в СМИ уделено, на удивление, не так много как следовало бы.

Так, 19 июля у мавританского порта Нуадибу на океанском траулере “Иван Голубец” произошел пожар. В результате инцидента погиб один из членов экипажа. Затем судно затонуло, погибло уже двое моряков. Но интересно в этой истории вот что.

Траулер “Иван Голубец” осуществлял промысел в Атлантике, а на его борту находилось три кадета морского факультета “Керченского государственного морского технологического университета”. Это весьма примечательно, ведь дипломы, выдаваемые в оккупированном Крыму, не признаются как Украиной, так и рядом западных стран.

Сам траулер имел уникальный идентификационный номер (IMO) 8859782 и ходил под флагом Грузии. При этом менять флаг траулеру не впервой, ведь в 2016 он ходил под украинским флагом, а в 2017-м под флагом Белиза.

Важно и то, что этот инцидент всячески пытались скрыть от огласки. Это понятно с того, что о произошедшем 19 июля инциденте в формате слухов заговорили лишь 21 июля и только сегодня, 22 июля появилось официальное тому подтверждение. Но, на данный момент, на официальной страничке “Морской факультет, ФГБОУ ВО " КГМТУ" ВКонтакте это сообщение уже удалено.

Вот и получается, что украинское судно, с фейковыми матросами на борту, под грузинским флагом, чем-то промышляло в Атлантике. Причем промышляло чем-то настолько интересным, что инцидент всячески пытаются скрыть.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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