ЧТОБЫ ЧТО?

За 200 днів з початку вторгнення один маленький кривавий диктатор вбив трохи більше ніж 50 000 росіян.

За рік в росії майже 50 000 помирає через наркотики, ВІЛ, ДТП та через вбивства.

Але росіян це нічому не навчить.

Тому що вони знають, що відбувається насправді. Знають про кількість загиблих (хоча б розуміють, що офіційні російські цифри брехливі), знать про мародерства, катування та вбивства на окупованих територіях. Як мінімум мають загальне уявлення про реальність. Просто не бачать в ній нічого поганого. Бо готові платити цю ціну заради величі ̶а̶р̶і̶й̶с̶ь̶к̶о̶ї̶ ̶р̶а̶с̶и̶ ̶ російського народу.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1206

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