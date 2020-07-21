Чтобы подавить протесты в Приморье Кремль может прибегнуть к помощи Китая

Многим такое развитие событий может показаться маловероятным. Однако давайте повнимательней приглядимся к тому, что происходит в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.

Массовые протесты и шествия в Хабаровске продолжаются уже больше недели.

Формальным поводом для митингов стал арест местного губернатора Сергея Фургала, который был задержан утром 9 июля. Его обвинили в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Однако по версии знающих подоплеку ареста инсайдеров, это полностью выдуманная версия, использованная Кремлем для устранения Фургала с политической сцены.

Первое время телевидение России тему протестов игнорировало, но, поскольку в социальных сетях полно роликов из Хабаровска, прокремлевские каналы стали выдавать дозированную информацию, густо приправленную негативом. Например, стали обзывать хабаровчан «пьяная погань».

Между тем местные милиционеры разгоняют протесты очень вяло, что весьма тревожит Кремль. Именно поэтому из Москвы были отправлены на подавление бунта члены путинской банды «нацгвардия». Их появление не охладило пыл протестующих. 18 июля на улицы вышли от 80 до 100 тысяч человек, что для путинской России беспрецедентно.

Тогда ФСБ немедленно «раскрыла подготовку теракта» в Хабаровске, причем – «в месте массового скопления людей». Одновременно местным СМИ дали команду пугать людей коронавирусом и «возможными терактами». Пока ничего не помогает.

На этом фоне весьма любопытным выглядят слухи, распространенные среди жителей Хабаровска о том, что Кремль якобы попросил Китай помочь подавить бунт.

Комментаторы обращают внимание в этой связи на то, что утверждение властей о том, что митинги «проплачены», хоть и сомнительны, однако совсем исключать заинтересованность неких сил в протестах все же нельзя.

При этом проплатить можно несколько тысяч человек, но искусственно организовать 100 000 человек не реально. Для этого нужно, чтобы у народа был мотив, чтобы народ режим ненавидел. В этом случае, да. Достаточно «проплатить» несколько тысяч человек и масса недовольных тут же к ним присоединится.

Без мотива, то есть, без наличия ненависти к режиму, придет пара сотен человек. Но если режим будут ненавидеть – то придут десятки тысяч. Именно это и происходит в Хабаровске.

Прокремлевские агитаторы пишут про госдеп США, который якобы дал деньги на митинги. Но на фоне обострения с Китаем американцам совершенно не нужна дестабилизация в России, на которой могли бы сыграть, в частности, те же китайцы.

Общеизвестно, что на Дальнем Востоке уже осели миллионы «мирных китайских граждан». И теперь представьте, что их начнут громить. Что буде делать Китай? И нужно ли это американцам?

При этом совершенно не исключено, что на митинги дали деньги либо одна из конкурирующих башен Кремля, либо коммунистические товарищи из Китая, которые начали готовить описанный выше сценарий - ввод войск с целью защиты своих граждан. Благо банда Путина уже опробовала такой вариант на Украине и открыла двери заинтересованным странам для повторения сюжета, где в роли Крыма и Донбасса будет выступать Дальний Восток или Сибирь.

Дальнейшие события покажут, кто рулит ситуацией. В зависимости от источника финансирования, если такой имеется, будет та или иная динамика процесса, однако конец её будет при любом варианте один – усиление экспансии Китая.

Совершенно не исключен такой сценарий, при котором правящая путинская банда не сможет подавить бунт. Или менты проявят несознательность, или военные не захотят брать на себя кровь. А может случиться и так, что появится новая поросль приморский партизан, благо география позволяет. Этого также нельзя полностью исключать.

Если ситуация выйдет из-под контроля и «главная кремлевская башня» потеряет рычаги влияния на месте событий, то нет никаких оснований исключать такой вариант, при котором путинская банда обратится за помощью к Китаю, который располагает дисциплинированным и вымуштрованным пушечным мясом под боком взбунтовавшегося региона.

А если китайцы зайдут, то больше уже не уйдут.

Если более сильной окажется конкурирующая кремлевская башня, то протесты расширяться, и скорее всего дойдут до Москвы. В этом случае Путин и его ближайшие подельники будут сданы на съедение, на них повесят всех грехи и постараются насытить восставшие массы кровью проигравшей группировки, чтобы выжить и остаться на плаву самим.

Но даже при этом Россию ожидает период серьезной нестабильности и слабой центральной власти. В этой ситуации Китай вполне может ввести войска для защиты своих инвестиций и попутно своих граждан.

Укажем в этой связи, что на протяжении последних 10 лет практически во всех военных учениях, армия Китая использует зимний камуфляж солдат и военной техники.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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