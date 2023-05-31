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ЧВК «Вагнер» вербует новобранцев в Twitter и Facebook, – Politico

ЧВК «Вагнер» вербует новобранцев в Twitter и Facebook, – Politico

(https://www.politico.eu/article/russia-ukraine-war-mercenaries-wagner-group-recruit-twitter-facebook-yevgeny-prigozhin/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=15174456b8-EMAIL_CAMPAIGN_2023_05_25_07_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2a25e84426-%5BLIST_EMAIL_ID%5D)

В соцсетях «вагнеровцы» вербуют медиков, операторов дронов и психологов для участия в боевых действиях, в том числе в Украине.

По данным британской группы Logically, исследующей дезинформацию, за последние 10 месяцев рекламные кампании «Вагнер» набрали почти 120 тысяч просмотров в Twitter и Facebook.

Реклама публикуется на десятках языков, в частности на французском, вьетнамском и испанском. Содержит контактные номера телефонов, аккаунты в Telegram и предложения зарплат - около 2 800 евро в месяц, а также различные льготы, включая медицинское обслуживание.

Meta, владельца Facebook, заявила, что удаляет этот контент, если его замечает.

Джерело: https://t.me/u_now/99045

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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