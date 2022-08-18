Чутки про конфлікт між представниками військово-політичного керівництва України – це ворожа ІПСО

Про це заявила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що наратив про вигадане протистояння між Генштабом, ОПУ та Міноборони розповсюджується у Telegram-каналах, ЗМІ та соцмережах:

Мета – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та всередині суспільства.

Зверніть увагу:

– за кричущими заголовками, які викликають емоційну реакцію, найчастіше стоять маніпулятивні повідомлення;

– у подібних повідомленнях вказуються не чіткі джерела, а «неназвана особа з ОП» або «наше джерело в Міноборони».

Довіряти такій інформації не варто.

Джерело: https://t.me/spravdi/15497

Новости портала «Весь Харьков»