Сегодня 09:45
Чутливі дані державних ІТ-систем Швеції з’явилися у даркнеті: експерти говорять про серйозну кіберзагрозу

Хакери, ймовірно, викрали великі обсяги чутливої інформації з ІТ-систем державних органів Швеції. Дані виявили у даркнеті, пишуть шведські медіа.

За даними сайту Darkwebinformer, хакерська група ByteToBreach могла викрасти у консалтингової ІТ-компанії CGI Sweden повний вихідний код платформи, яку використовують державні установи Швеції для надання цифрових сервісів.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що витік може мати серйозні наслідки. Ситуацію оцінюють як потенційно критичну для безпеки державних систем.

Масштаб можливого витоку зʼясовують.

Джерело: https://t.me/spravdi/53776

