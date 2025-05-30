Цифра дня: с начала полномасштабного вторжения рф погиб 101 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 463 были ранены

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий напомнил, что с 2023 г. были внесены изменения в алгоритмы работы оперативно-спасательных подразделений, как реагировать на возможные повторные атаки.

И есть такая тенденция, что количество и погибших и пострадавших спасателей на местах ликвидаций значительно уменьшилось

Ежедневно в Украине на дежурство выходят около 7200 работников ГСЧС и более 2200 единиц техники.

В то же время ГСЧС активно развивает и увеличивает количество обучающих баз и полигонов. Есть планы взаимодействия подразделений, планы реагирования, в том числе массированные атаки.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55377

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