ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия отказала Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому "Социалистической партией Украины" в избирательном округе №93, поскольку ним не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - пояснили в ЦИК.

В то же время, на заседании 15 июня ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, как самовыдвиженцы и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединения "Самопомич", 2 - от Соцпартии , 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".

Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 362 кандидата: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.

Напомним, 15 июня секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что депутат-беглец Александр Онищенко подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах.

Источник: espreso.tv

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