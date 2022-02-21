CIT: Переброска сил из других регионов РФ к границам Украины подошла к концу

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) на основе появившихся в последние дни в открытых источниках фото и видео утверждает, что переброска сил из других регионов России к границам Украины, возможно, подошла к концу, «и по всей видимости идет выход на исходные позиции для возможного наступления», – сообщает «Радио Свобода».

CIT указывает на то, что в последние дни характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. «Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считаных километрах от границы».

CIT упоминает также о появившихся свидетельствах того, что некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания. «Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск», – пишут расследователи. Подлинность появившейся в соцсетях фотографии, на которой, как утверждается, изображены лежащие вповалку на полу российские солдаты на одной из станций у украинской границы, пока не подтверждена.

Также утверждается, что на территории центральной городской больницы города Шебекино, всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь.

Фото: российские войска у границы Украины. Снимки со спутника

Накануне CBS и другие СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщали, что российское командование якобы уже отдало приказ о наступлении на Украину, и теперь разрабатываются конкретные планы наступления. В МИД России это отвергли.

Президент США Джо Байден в субботу со ссылкой на данные разведки заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин принял решение о наступлении на Украину, однако его еще можно попытаться переубедить.

По последним оценкам западных официальных лиц, у границ с Украиной сосредоточено порядка 150 тысяч российских военных. В последние дни резко обострилась ситуация в зоне конфликта в Донбассе, что, как опасаются на Западе, может быть использовано Москвой как предлог для вторжения.

Агентство Телевидения Новости