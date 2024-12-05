Цивільна конфіскація у чиновника ДБР

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, що належать заступнику начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору

03 грудня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції від 24.07.2024, яким визнано необґрунтованими активи на загальну суму 7 млн грн, набуті заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором.

Нагадаємо, рішенням суду визнано необґрунтованими такі активи:

- квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабусю відповідачки;

- машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2603

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