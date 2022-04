Цивільний персонал армії РФ жаліється на інфляцію, профспілки погрожують судами

«Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал», про це йдеться в листі голови архангельського комітету «профспілки цивільного персоналу ЗС РФ».

На сьогодні в російському ВПК починають назрівати соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя. Це логічний наслідок астрономічних витрат на війну та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки.

Профспілкові діячі зневірились у спробах вирішити питання на галузевому рівні. А отже «у зв’язку з безрезультатністю численних письмових звернень на адресу міністерства оборони та уряду РФ з питань підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу» пропонується звернення з цих питань до верховного суду РФ. Основна вимога «зобов’язати уряд і міністерство оборони провести індексацію заробітної платні».

Яким чином це допоможе наповнити російський бюджет, автори звернення не уточнюють.

Цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»