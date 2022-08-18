Цивілізований світ закривається для громадян рф: хроніка антиросійського візового «флешмобу»

путінська влада називає початок «спецоперації» в Україні «кінцем однополярного світу».

Під таким соусом вони подають той факт, що росіян не хочуть бачити у більшості розвинених країн:

– Латвія не видає туристичні візи (https://t.me/spravdi/15321) росіянам, з’їздити туди можна хіба на похорон близьких.

– Литва не пускає нікого, крім членів сімей громадян ЄС.

– Естонія закриває кордони для росіян (https://t.me/spravdi/15137), які раніше отримали шенгенські візи цієї країни.

– Чехія продовжила заборону на отримання віз та посвідок на проживання для громадян рф до квітня 2023 року.

– Фінляндія скоротить кількість віз (https://t.me/spravdi/15450) для росіян вдесятеро.

– Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу.

– Мальта відкрита лише для росіян-членів сімей громадян ЄС.

– Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні.

– Словаччина видає візи лише за крайньої необхідності, а також для деяких видів робіт.

– Польща опрацьовує концепцію (https://t.me/spravdi/15331), яка дозволить взагалі відмовляти росіянам у видачі віз.

Джерело: https://t.me/spravdi/15488

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