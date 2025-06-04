Цікавий діалог алкомедведа и сенатора Грема

"Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади.

У цьому сенс російського Меморандуму, який учора було опубліковано", - Медведєв розкрив карти.

На це відреагував Ліндсі Грем:

"Привітання пану Медведєву за рідкісний момент чесності, що походить від російської пропагандистської машини. Я ціную те, що ви дали зрозуміти світові, що путін і росія навіть близько не зацікавлені у мирі".

Власне, якщо Стамбул був потрібен, щоб розвіяти ілюзії щодо готовності росії до миру, він цю функцію виконав повністю. Інша річ, що якщо Трампу байдуже, то тут не допоможе навіть Стамбул.

Але Конгресу начебто не все одно. Слідкуватимемо за діями Сенату та спікера Джонсона.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17987

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