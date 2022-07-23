Цілі путіна у війні коригуються щотижня

Починаючи з 24 лютого, у Росії кілька разів “уточнювали” та “змінювали” заяви про причини вторгнення в Україну та його цілі. Хто тільки не озвучував нову порцію марення — від президента до його ручного пса Кадирова.

24 лютого

Путін: "Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета — захист людей, які 8 років піддаються геноциду з боку київського режиму. І для цього ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України".

пісків, прес-секретар путіна: "В ідеалі треба визволити Україну, зачистити від нацистів".

25 лютого

лаврів, глава МЗС Росії: "Президент прийняв рішення про проведення спецоперації з демілітаризації та денацифікації України, щоб українці самі могли визначити своє майбутнє".

Захарова, речник МЗС Росії: "Мета - захист людей, які 8 років зазнавали знущань і геноциду з боку київського режиму".

1 березня

шойгу: "Головне - захистити Росії від військової загрози країн Заходу, які намагаються використовувати український народ у боротьбі проти нашої країни".

3 березня

Лаврів: "Спецоперація покликана покласти край будь-якій війні, яка могла б відбуватися на українській території".

9 березня

захарова: "Мета — захист ДНР і ЛНР, демілітаризація та денацифікація України, усунення військової загрози, яка виходить з української території через її освоєння країнами НАТО".

16 березня

Путін: "Поява російських військ під Києвом та в інших міст України пов'язана не з наміром окупувати цю країну, у нас немає такої мети".

18 березня

Путін: "Проти ДНР і ЛНР були організовані каральні військові операції, блокада, обстріл з гармат. Позбавити людей геноциду — головна мета спецоперації в Україні".

19 березня

Лаврів: "Мета - демілітаризувати Україну, щоб загроза не виходила з української території... отримати гарантії безпеки для Росії".

25 березня

рудський, начальник ГОУ Генштабу ЗС РФ: "Основна мета - надання допомоги народу ДНР і ЛНР, який протягом 8 років піддавався геноциду з боку Києва".

29 березня

кадиров, голова Чечні: "Треба завершити розпочате, не зупинятися. Зайти до Києва та забрати Київ".

30 березня

конашенков, спікер Міноборони Росії: "Метою першого етапу спецоперації було скувати противника без штурму міст, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, завдати збройним формуванням київського режиму такої поразки, яка б не дозволила йому використовувати ці сили на головному напрямі російських дій - на Донбасі" .

3 квітня

пісків: "Одна з цілей операції - порятунок республік та відновлення їхньої державності в межах 2014 року".

11 квітня

кадиров: "Завдання зрозумілі, буде наступальна робота. Не тільки в Маріуполі, а й у всіх інших містах та селах. Луганськ та Донецьк повністю звільнимо. Таке поставлене завдання… Далі заберемо Київ та інші міста. У нас мета не забрати міста, а знищити цих бандерівців, нациків та шайтанів”.

Лаврів: "Спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню та курсу на повне домінування США та інших західних країн на міжнародній арені".

9 травня

Путін: «Усі намічені плани виконуються. Результату буде досягнуто – щодо цього немає жодних сумнівів».

29 травня

лаврів: «Звільнення» Донецької та Луганської областей «є безумовним пріоритетом».

13 червня

пісків: "російські сили під час спецоперації в Україні прагнуть захистити «ДНР» та «ЛНР»".

29 червня

Путін: «Нічого не змінилося. Я ж сказав про це вранці 24 лютого прямо, привселюдно на всю країну, на весь світ. Нічого не змінилось".

5 липня

патрушев, секретар Радбезу Росії: «Росія розпочала спецоперацію, оскільки неонацизм в Україні, бажання країни вступити до НАТО і наявність біолабораторій США створювали загрозу безпеці для Росії».

20 липня

лаврів: «У міру надання Заходом дедалі більш далекобійної зброї Києву географічні цілі операції відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі».

Які висновки можна зробити з "виляння" російської верхівки? Очевидно, що від самого початку заявлені путіними цілі були фікцією, приводом для вторгнення в Україну та встановлення маріонеткового правління у Києві.

Старечий склероз, який підкосив поплічників бункерного діда з приводу цілей «спецоперації», прогресував у міру того, як російські війська отримували по зубах від ЗСУ. Більше інших плутався з метою кадиров, якого начебто взагалі не спромоглися присвятити в офіційну версію кремля.

Швидше за все, путін і його кліка ще не раз змінить версію причини вторгнення – попереду на нас чекають нові серії «кремлівського цирку».

Джерело: internetua.com

Автор: Дмитро Сизов

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