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Ціллю ранкового обстрілу Харкова знову був ВИШ, відкрито провадження

Ціллю ранкового обстрілу Харкова знову був ВИШ, відкрито провадження

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки.

Крім того, під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі м. Харкова. Цього разу ціллю став національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будут направлені для проведення відповідних експертиз.

Ще один результат ранкового прильоту. Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам’ятка вченому. Першим сьогодні був житловий будинок. Тепер університет. Ні в тому, ні в іншому випадку це навіть далеко не нагадує військовий об’єкт. Добре, що без постраждалих. І так само прошу вас, дорогі харків’яни, бути обережними і не нехтувати сигналом повітряної тривоги, – написав в своєму Телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов

Агентство Телевидения Новости

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