Ціллю ранкового обстрілу Харкова знову був ВИШ, відкрито провадження

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки.

Крім того, під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі м. Харкова. Цього разу ціллю став національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будут направлені для проведення відповідних експертиз.

Ще один результат ранкового прильоту. Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам’ятка вченому. Першим сьогодні був житловий будинок. Тепер університет. Ні в тому, ні в іншому випадку це навіть далеко не нагадує військовий об’єкт. Добре, що без постраждалих. І так само прошу вас, дорогі харків’яни, бути обережними і не нехтувати сигналом повітряної тривоги, – написав в своєму Телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов

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