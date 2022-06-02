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CNN: Люди в селах біля Києва досі знаходять тіла своїх сусідів

CNN: Люди в селах біля Києва досі знаходять тіла своїх сусідів

Понад місяць минув з того часу, як ЗСУ витіснили російські війська з північних околиць Києва, однак жителі навколишніх сіл досі знаходять тіла інших людей похованими в неглибоких могилах.

Про це йдеться у репортажі з місця подій американського телеканалу CNN, передає Укрінформ.

«Іноді мені сняться кошмари, і я не можу спати вночі, – розповів місцевий житель Сергій Юденко, – І я молюся, щоб вони ніколи не повернулися».

Український селянин повідомив, що росіяни спробували розстріляти його та залишили вмирати. Тепер він має шрами від куль, але каже, що емоційні шрами набагато глибші.

«Я ніколи не пробачу росіянам те, що вони зробили», - цитує CNN словам українця.

Місцева влада повідомляє, що понад 300 людей досі вважаються зниклими безвісти в регіоні на північ від Києва.

Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони й увесь український народ ефективно чинить спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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