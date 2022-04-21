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CNN: Военные аналитики не уверены, что Россия сможет завоевать Донбасс

CNN: Военные аналитики не уверены, что Россия сможет завоевать Донбасс

● Россия начала массированное наступление на Донбассе. По американским данным, она задействовала там 78 БТГ (около 75 000 солдат). Но заметного продвижения российских войск не произошло.

● Институт изучения войны (ISW) считает, что «российские силы не сделали оперативную паузу, которая, видимо, была необходима для восстановления и надлежащего включения повреждённых частей, выведенных с северо-востока Украины». Россия утратила до 25% боеспособности.

● Россия наступает на Донбасс с трёх сторон. Но, судя по всему, она не в состоянии отказаться от тактики, которая уже принесла ей поражение под Киевом. ISW считает, что «российские военные вряд ли устранили первопричины — плохую координацию, неспособность проводить операции по пересечённой местности и низкий моральный дух — которые мешали предыдущим наступлениям».

● Украинцы показали себя в этом конфликте хитрыми тактиками, уступая территорию ради сохранения ресурсов, но используя знание местности и мобильность для нанесения потерь российским частям. Они попытаются обрубить россиянам пути снабжения и подорвать их моральный дух.

● Есть признаки, что украинский спецназ уже действует в российском тылу. Скорее всего, здесь им помогают западные разведданные.

● Дальше всё зависит от поставок западного оружия. Эти поставки увеличиваются с каждым днём. «Западные правительства понимают, что это критический момент: повышение цены российской “специальной военной операции” до неприемлемого для России уровня».

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13717

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