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Цього разу ближче до Польщі: Росія готується до чергових військових навчань

Цього разу ближче до Польщі: Росія готується до чергових військових навчань

Навчання російські війська запланували на зиму.

Балтійський флот Росії проведе масштабні військові навчання у Калінінградській області, що поблизу польського кордону. До навчань залучать авіацію, ППО, танки та моторизовані стрілецькі одиниці.

Про це повідомляє польське видання WP Wiadomości.

"У зимовий період на полігонах Балтійського флоту планується провести кілька десятків масштабних навчань різного рівня за участю танкових і мотострілкових підрозділів, підрозділів ППО та зв’язку, артилерії та розвідки, а також а також авіаційний флот", - йдеться в повідомленні пресслужби Балтійського флоту.

У складі Балтійського флоту в Калінінградській області вже кілька років діє 11-й армійський корпус. Це формування нещодавно було посилено новою мотострілецькою дивізією. За словами російських військових, це відповідь на "посилення активності НАТО біля кордонів Росії".

Останні військово-морські навчання в Балтійському морі, поблизу Калінінградської області Росії, відбулися в червні поточного року. У Міноборони Росії тоді повідомляли, що кораблі Балтійського флоту "виконували навчальні завдання в області оборони морських шляхів і базування флоту". Всього в навчаннях брали участь 60 кораблів і 40 літаків, які також частково проходили на суші на полігонах в Калінінградській області.

До слова, протяжність кордону Польщі з РФ - 205 км. Також є морська лінія - 32 км. Місто Олштин на північному сході Польщі належить до зони дії режиму малого прикордонного руху з Калінінградською областю.

Джерело: tsn.ua

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