ЦПД при РНБО України вчергове закликає убезпечити свої гаджети

Українці почали отримувати повідомлення для відновлення акаунтів, що надходять з телефонів, викрадених військовими рф, в намаганні відновити доступ до награбованих "трофеїв".

Як вберегти свої гаджети від потенційного зламу?

1. Встановіть пароль блокування екрану. Пароль має складатися не менш, ніж з 4 символів.

2. Записати на аркуші PUK-код SIM-картки (8 цифр, вказаних на пластиковому тримачі від SIM-картки). PUK-код також можна знайти в особистому кабінеті мобільного додатка оператора чи отримати його за допомогою USSD-коду.

3. Записати на аркуші IMEI-ідентифікатор пристрою. Його також можна отримати за допомогою USSD-коду.

4. Придбати запасний смартфон і SIM-картку до нього.

5. В акаунті Google обрати розділ "Способи підтвердження особи" і вказати резервний номер телефону, e-mail довіреної особи та секретне питання. Обов'язково підтвердити резервні номер телефону та адресу електронної пошти.

Источник: telegram

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