Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:15
Просмотров: 77

ЦПД при РНБО України вчергове закликає убезпечити свої гаджети

ЦПД при РНБО України вчергове закликає убезпечити свої гаджети

Українці почали отримувати повідомлення для відновлення акаунтів, що надходять з телефонів, викрадених військовими рф, в намаганні відновити доступ до награбованих "трофеїв".

Як вберегти свої гаджети від потенційного зламу?

1. Встановіть пароль блокування екрану. Пароль має складатися не менш, ніж з 4 символів.

2. Записати на аркуші PUK-код SIM-картки (8 цифр, вказаних на пластиковому тримачі від SIM-картки). PUK-код також можна знайти в особистому кабінеті мобільного додатка оператора чи отримати його за допомогою USSD-коду.

3. Записати на аркуші IMEI-ідентифікатор пристрою. Його також можна отримати за допомогою USSD-коду.

4. Придбати запасний смартфон і SIM-картку до нього.

5. В акаунті Google обрати розділ "Способи підтвердження особи" і вказати резервний номер телефону, e-mail довіреної особи та секретне питання. Обов'язково підтвердити резервні номер телефону та адресу електронної пошти.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

4 мая Россию может ждать дефолт
Сегодня 14:40    20
Цивільний персонал армії РФ жаліється на інфляцію, профспілки погрожують судами
Сегодня 14:26    48
Президент Володимир Зеленський звернуся до народу та політиків Республіки Ірландія
Сегодня 14:05    75
Продовжуємо наш спротив російській агресії - Олег Синєгубов
Сегодня 12:45    195
Гуманітарні коридори на 6 квітня
Сегодня 11:00    161
В Изюме задержан предатель, который помог российским войскам захватить город
Сегодня 10:54    274
Преподавательницу Харьковского университета могут уволить за антиукраинскую позицию
Сегодня 10:43    285
Через вторгнення РФ в Україну загинули 167 дітей – ОГП
Сегодня 10:31    129
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04
Сегодня 10:16    160
"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений". Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в Буче
Сегодня 09:50    210
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 