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Цукерберг признал, что Facebook не может помешать российскому вмешательству в выборы

Цукерберг признал, что Facebook не может помешать российскому вмешательству в выборы

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть не может помешать вмешательству России в выборы президента США.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы. Но мы создали системы, которые обеспечивают возможность гораздо более скорого выявления случаев, когда они предпринимают попытки», — заявил Цукерберг.

Он также отметил, что только у правительства есть инструменты для борьбы с иностранным вмешательством.

3 ноября в США проходят очередные президентские выборы, в результате которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

В 2020-м главными претендентами на кресло главы Белого дома являются республиканец Дональд Трамп, действующий руководитель государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

Американская избирательная система предполагает непрямые (или же двухступенчатые) выборы. Вначале избиратели в каждом из 50 штатов, а также в округе Колумбия, голосуют за своего кандидата, после чего право голоса переходит к коллегии выборщиков — де-факто представителям народа, наделенным правом избрать следующего президента.

Именно от итогов голосования выборщиков (всего их 538) зависит, кто станет победителем выборов. Практически во всех штатах действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов выборщиков.

Поскольку коллегия выборщиков состоит из 538 членов, чтобы стать президентом США, кандидату на этот пост достаточно получить простое большинство — 270 голосов.

Хотя потенциальный победитель президентских выборов становится известен уже в день голосования, имя нового президента официально называют только в январе на специальном заседании Конгресса, спустя почти месяц после того, как избиратели отдадут свои голоса за кандидатов.

Вступление в должность новоизбранных президента и вице-президента США, согласно американскому законодательству, происходит 20 января.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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