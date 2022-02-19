Цукерберг заборонив одне слово всім працівникам Meta

Глава американської компанії Meta Марк Цукерберг заявив про появу нових цінностей усередині корпорації. У публікації у Facebook він у тому числі вказав на неофіційну заборону слова «співробітники» і запропонував замість нього використати «метатовариші» (metamates).

Керівник повідомив, що оновив і слоган компанії. Цукерберг сформулював його як "Meta, метатовариші, я" (Meta, Metamates, Me). Таким чином, глава Meta закликав співробітників нести відповідальність за загальний успіх перед колегами, дбати один про одного і про успіх корпорації. Він запевнив, що з оновленням цінностей на перше місце вийшла сама Meta та всі її працівники.

Як повідомляє Business Insider, новий слоган частково запозичений у військових моряків з їх «Корабля, товариші по службі, я» (ship, shipmates, self). Він вказує на те, що на першому місці для будь-якого моряка мають бути корабель і команда, а потім він сам.

Источник: internetua.com

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