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Дайджест нічних атак окупантів: у яких регіонах постраждали від нових ударів терористів?

Дайджест нічних атак окупантів: у яких регіонах постраждали від нових ударів терористів?

Миколаїв

Масований обстріл міста почався після першої ночі, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники.

Київщина

Росіяни вдарили дронами-камікадзе по одній з громад у Київській області. Удар був по критичній інфраструктурі в області. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Дніпропетровщина

Вночі російські терористи активно обстрілювали Нікополь з «Градів». Є тяжко поранений і численні руйнування. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Джерело: https://t.me/spravdi/19026

Новости портала «Весь Харьков»

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