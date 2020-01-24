Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 116

Даму с филлерами задержали таможенные филёры ФОТО

Даму с филлерами задержали таможенные филёры ФОТО

Более 40 коробок с "уколами красоты" стали причиной задержания жительницы Ивангорода на таможне в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 22 января, женщина следовала в Россию из Эстонии по пешеходному пункту пропуска в Ивангороде. Сотрудникам таможни она сообщила, что ничего подлежащего декларации у нее нет.

Однако при досмотре багажа обнаружилась 41 коробка с надписями на иностранном и русском языках. А в них - ампулы с раствором, содержащим гиалуронат натрия. Вес товара превысил два килограмма.

Дама рассказала, что загодя стала готовиться к 8 марта. Ампулы купила давно на 1230 евро и везла подругам в качестве подарков.

Щедрость не избавила ее от административного разбирательства в связи с недекларированием багажа.

Даму с филлерами задержали таможенные филёры ФОТО

Источник: 47news.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Боевики получили приказ от кураторов из РФ усилить обстрелы передовых позиций ВСУ
Сегодня 07:57    63
РФ через неподконтрольные Украине участки границы на Донбассе продолжает поставлять террористам вооружение, - ГУР
23.01.2020 10:23    103
Вот зачем попу гармонь или кто старый в новом правительстве РФ
23.01.2020 09:05    194
Польша обвинила Путина во вранье - между Москвой и Варшавой вспыхнул новый скандал
23.01.2020 08:02    310
России грозят пожары и нехватка продовольствия из-за отсутствия снега
23.01.2020 07:43    169
РФ концентрирует запасы топлива и боеприпасов на Донбассе: что происходит
23.01.2020 06:05    597
Россия провела воздушную тренировку в небе над оккупированным Крымом
22.01.2020 10:04    156
Россия представила Ирану спутниковую навигацию для ракетный ударов по базам США
22.01.2020 07:45    195
Измена или победа? В "Нафтогазе" объяснили снятие арестов с имущества "Газпрома" в Евросоюзе
22.01.2020 06:06    224
Новая стратегия США пугает Кремль. В Москве грозятся ядерной войной
21.01.2020 07:48    457
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 