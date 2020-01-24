Даму с филлерами задержали таможенные филёры ФОТО

Более 40 коробок с "уколами красоты" стали причиной задержания жительницы Ивангорода на таможне в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 22 января, женщина следовала в Россию из Эстонии по пешеходному пункту пропуска в Ивангороде. Сотрудникам таможни она сообщила, что ничего подлежащего декларации у нее нет.

Однако при досмотре багажа обнаружилась 41 коробка с надписями на иностранном и русском языках. А в них - ампулы с раствором, содержащим гиалуронат натрия. Вес товара превысил два килограмма.

Дама рассказала, что загодя стала готовиться к 8 марта. Ампулы купила давно на 1230 евро и везла подругам в качестве подарков.

Щедрость не избавила ее от административного разбирательства в связи с недекларированием багажа.

Источник: 47news.ru

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