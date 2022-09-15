Данилов назвав співвідношення втрат на харківському напрямку

Українські військовослужбовці ламають усі стереотипи у військовій справі – під час контрнаступу ЗСУ зазнають вдесятеро менших втрат, ніж армія РФ, незважаючи на закони війни. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

“Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших, саме в цей період [контрнаступу], становлять 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю”, – сказав Данілов.

Він назвав це “дуже цікавим показником”, оскільки, за законами війни, сторона, що наступає, зазнає набагато більших втрат, ніж та, що обороняється.

“Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших, саме в цей період [контрнаступу], становлять 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю”, – сказав Данілов.

Він назвав це “дуже цікавим показником”, оскільки, за законами війни, сторона, що наступає, зазнає набагато більших втрат, ніж та, що обороняється.

Раніше Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість загиблих українській військових з початку війни – близько 9000

Втрати росіян, за підрахунками склали понад 53 тисяч. На думку Пентагона, у дійсності втрати рф склали вже майже 100 тисяч солдат та офіцерів

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