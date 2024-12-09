Товарищ Трамп заявил, что россия не может спасти Асада, потому что потеряла в Украине 600 тыс. солдат. Вероятно, имелось ввиду с ранеными.

Мы не знаем методику подсчёта цифр, которые докладывали Трампу, но общее количество в любом случае внушительное.

Мы фиксируем самую нижнюю планку: доказанные потери убитыми. От которых уже можно делать разные экстраполяции.

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой рф признали убитыми или публично похоронили.

На 2 декабря 2024 года в нашей базе 84550 человек, по которым есть полные сведения, и около 400 лиц, где есть какие-то разночтения. Это люди, зафиксированные ПОИМЁННО.

На прошлой неделе мы подчистили базу от неточностей, дублей (среди уничтоженных оккупантов есть полные тёзки из одного региона, есть ошибки в именах/отчествах в официальных сообщениях росвластей и т.д., поэтому иногда требуется время, чтобы разобраться). Погрешность была на уровне 0,5%.

За неделю число признанных в рф потерь убитыми выросло на 1189 единиц.

российский сайт «Медиазона» и российская служба ВВС по состоянию на 6 декабря давали цифру 82050 убитых российских солдат.

Что интересного.

1.В период с 4 ноября 2024 года по 2 декабря 2024 г. в россии показали 5266 убитых. Это примерно в 1,3 больше, чем уровень потерь в среднем за 11 месяцев 2024 года.Т.е., даже по российским данным число потерь выросло на 1/3. Учитывая, что скрытые так же выросли, это доля будет ещё больше.

Итого. российская власть сама показывает, что территориальные захваты оплачиваются всё большей ценой.

2. Северокавказский федеральный округ впервые за долгое время показал более 50 убитых за неделю (23 человека – Ставрополье). Что общую тенденцию не меняет: москва и Кавказ воюют декоративно.

А вот другие регионы – несопоставимо больше.

На днях общественница из Кемерово, которая через благотворительный фонд опекает в т.ч. семьи участников «СВО», заявила, что на учёте в её фонде состоит более 3 тыс. семей погибших и 1,4 тыс. вернувших с войны.

По нашим данным число убитых оккупантов из Кемерово – 1365 человек. Т.е., утверждение, что реальные данные по числу убитых будут МИНИМУМ в два раза больше, находит ещё одно подтверждение.

Замминистра обороны рф, Анна Цивилёва, которую называют двоюродной племянницей путина и которая ранее правила как раз Кемерово, обнародовала другую интересную цифру: образцы ДНК сдали 48 тыс. россиян, разыскивающих пропавших без вести на войне с Украиной.

Т.е., даже если взять минимальное число убитых, зафиксированных поимённо, и добавить пропавших без вести, которые по большей части тоже мертвы, получится около 125-130 тыс. убитых, прямо и косвенно признанных в САМОЙ россиИ. Реальное же число безвозвратных потерь (с умершими, погибшими от небоевых причин, списанных по инвалидности и др., будет стартовать от 300 тыс.

3. Татарстан вышел на чистое второе место после Башкортостана по числу признанных в рф убитым. Война за «русский мир» и православные ценности выглядит всё более причудливо. Все бонзы Казани и Уфы, кто сейчас наживается на потоке наёмников, должны быть наказаны.

Лидеры по числу убитых в абсолютных числах:

• Башкортостан – 3658

• Татарстан – 3389

• Краснодарский край – 3347

• Свердловская область – 3087

• Пермский край – 2755

• московская область – 2752

• Челябинская область – 2540

• Самарская область – 2033

• Саратовская область – 2033

• Иркутская область – 1970

Джерело: https://t.me/kopytkoav/738

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