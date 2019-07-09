ДБР розслідує ДТП у Харкові, внаслідок якої загинуло дві людини

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди в місті Харкові, внаслідок якої загинуло два водії.

За попередньою інформацією, 7 липня 2019 року близько 00:45 автомобіль марки «Chery Amulet» під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки «Daewoo Lanos».

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлені до міської лікарні.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Источник: dbr.gov.ua

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