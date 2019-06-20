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ДБР вивчає можливе перевищення влади працівниками поліції у центрі Києва

ДБР вивчає можливе перевищення влади працівниками поліції у центрі Києва

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції (ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України), котрі мали місце 18 червня 2019 року біля Бессарабського ринку.

Мова йде про зафіксовану на відео конфліктну ситуацію, у ході якої працівники поліції із застосуванням сили затримуються жінку та чоловіка, вдягаючи на них кайданки. Також, відповідно до повідомлення у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих через інцидент була змушена кілька годин провести зачиненою у автомобілі.

Слідчими ДБР розпочате досудове розслідування за відеоматеріалами, оприлюдненими у соціальних мережах. Проводяться слідчі дії для оцінки правомірності дій працівників поліції, вивчаються всі обставини згаданого інциденту.

Источник: dbr.gov.ua

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Темы: дбр, киев

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