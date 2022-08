Дідо Кіссінджер продовжує еволюціонувати у бік усвідомлення ролі та місця України у геополітиці

Ще трохи і стане щирим бандерівцем, вдягне вишиванку та вийде на Майдан агітувати за вступ країни до НАТО. І ось чому

У травні в Давосі, коментуючи російсько-українську війну, він заявив: "Переговори потрібно розпочинати протягом наступних двох місяців, доки не відбулися потрясіння, які буде нелегко – якщо взагалі можливо – подолати. В ідеалі, лінія розмежування має бути повернена до status quo ante («ситуацію, яка існувала до війни» - ЧЛ) ) Продовження війни за цією лінією було б не про свободу України, але про нову війну з Росією".

По суті, це означало три речі:

1) країни мають повернутися на позиції до 24 лютого;

2) Україна має визнати, що ОРДЛО та Крим – суть російські території;

3) їхнє повернення до складу України – агресія проти росії.

Пройшло два місяці і в інтерв’ю ZDF Кіссінджер говорить про те, що Україна не повинна йти на територіальні поступки.

"Як би там не було, переговори однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам. І якщо відповідальні на Заході вирішать це перед переговорами, то це правильно. Вони повинні спочатку встановити межі того, чим вони за жодних обставин не поступляться. І відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти", - заявив Кіссінджер.

І ось нова заява колишнього держсекретаря США. У The Wall Street Journal сьогодні вийшов текст (https://www.wsj.com/articles/henry-kissinger-is-worried-about-disequilibrium-11660325251?mod=itp_wsj&mod=djemITP_h) про його нову (sic! 19-ту!) книгу: “Leadership: Six Studies in World Strategy.” В ній він, на прикладі шістьох лідерів, розповідає про шість стратегій державного управління. Героями стали Аденауер, Де Голль, Ніксон, Тетчер, Саддат та Лі Куан Ю. Звісно, кореспондентка спитала про Україну. І Кіссінджер заявив: "Зараз я вважаю, що так чи інакше, формально чи ні, до України потрібно ставитися як до члена НАТО".

Ось так. Зауважу, що це цікавий приклад того, як літня людина може мати гнучкий розум (хтось можливо подумки скаже – «а ще й хребет»). З іншого боку неможна заперечувати зростання в рази значення та впливу Україні якщо не в усьому світі, то в Європі так точно.

Джерело: https://t.me/blacklampa/6881

