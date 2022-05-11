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Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 11 травня

Адреси центрів видачі “Укрпошти” та “Нової пошти”, які працюватимуть сьогодні, дивіться на карті.

Гуманітарна допомога у цих відділеннях надається безкоштовно.

Просимо не створювати черги, це може бути небезпечно.

Раз на місяць кожен житель Харківської області може отримати продуктовий набір.

Нагадаємо, в регіоні працює “гаряча лінія”, з питаннями щодо гуманітарної допомоги телефонуйте: 0800 301 415.

Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 11 травня

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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