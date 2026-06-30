Дебензинізація окупантів у Криму — “Примари” ГУР продовжують системне знищення ворожої військової логістики

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують системну роботу із демілітаризації тимчасово поневоленого Криму — нищать і виводять з ладу військові цілі російського окупаційного угруповання.

Після появи “Примар” загарбники втрачають засоби спостереження та зазнають серйозних логістичних проблем — зокрема й на залізниці.

Уражено впродовж червня 2026 року:

● РЛС “Каста-2Е2”;

● 6 паливозаправників;

● 2 вантажні локомотиви;

● 3 цистерни з паливом;

● військову техніку на ешелоні.

Нагадуємо, що триває “Фатальний збір” для посилення спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” https://gur.gov.ua/content/fatalnyi-zbir-spetspidrozdil-hur-prymary-vidkryvaie-zbir-na-systemne-asymetrychne-znyshchennia-voroha-07iounmfp80.html

Кожен донат для воєнних розвідників — це участь у наступних точних ударах, нових втратах окупантів і системній демілітаризації тимчасово окупованого Криму.

Долучайтеся до збору — за лінком https://send.monobank.ua/jar/9szzymUNHC?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGnbxwsxGkXiWfaM_sfN-p_LtB4Kwyu_6EN-lbP7ihZxwDhV1cvwcO3zy4Qf9U_aem_MSfzt7Y1sL51o84oRqGlVw

Крим — це Україна. “Примари” ГУР послідовно й наполегливо знижують російську військову присутність на півострові.

Результати — дивіться в ексклюзивному відео.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»