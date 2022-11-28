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Дедалі більше підстав «переживати» за Лукашенка. Путіну терміново знадобився його скальп

Дедалі більше підстав «переживати» за Лукашенка. Путіну терміново знадобився його скальп

Вечірня смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея дуже гарно лягає в лузу вчорашнього ранкового повідомлення американських аналітиків: вони стверджують, що фюреру кортить «замочити» свого молодшого "брата" Луку. Чому на це потрібно звернути увагу!?

▶️ Макей «семафорив» на Захід «SOS» від Лукашенка. 

● Покійник був довіреною посіпакою Луки, попрацював поряд з ним декілька десятиліть.

●  Єдиний з лукашенківської челяді зберіг бодай якісь контакти на Заході. У відкритих джерелах можна знайти інфо, що Макей намагався переконати західних ві-за-ві в необхідності врятувати Луку, якому ніби-то персонально погрожує Кремль. 

●  Журналісти відзначали його впливовість і називали мало не спадкоємцем «бацьки». Крім того, Макей начебто виступав проти втягування Бєлораші у війну проти України. 

▶️ Кремль втомився постійно розшаркуватися перед своєю утриманкою Білоруссю. Разом зі скальпом Луки він хоче забрати всю крану.

● Бункерному набагато простіше посадити підсадного правителя на Мінськ, слухнянішого та вдячнішого. 

● Одним пострілом в Луку фюрер вбиває двох зайців: звільняє посаду під свою людину, а також змушує Білорашу повторити могілізацію та стати повноцінним учасником війни проти України.

●  Логічно, що наступним бюльбофюрером має високі шанси стати хтось із силовиків.  

✔️ Маніакальність Путіна - дуже креативна. Ще трішки, і змусить нас «переживати» за задницю Луки. Тепер ситуація за нашим північним кордоном розвиватиметься значно динамічніше: або Лукашенко погодиться воювати за Путіна, або має шанси піти за Макеєм. Хіба що Китай раптом «впишеться» за «бацьку», хоча це малоймовірно. За будь-якого варіанту Білорусі не позаздриш.

Павуки вже починають пожирати одне одного.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/486

Новости портала «Весь Харьков»

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