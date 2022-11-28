Дедалі більше підстав «переживати» за Лукашенка. Путіну терміново знадобився його скальп

Вечірня смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея дуже гарно лягає в лузу вчорашнього ранкового повідомлення американських аналітиків: вони стверджують, що фюреру кортить «замочити» свого молодшого "брата" Луку. Чому на це потрібно звернути увагу!?

▶️ Макей «семафорив» на Захід «SOS» від Лукашенка.

● Покійник був довіреною посіпакою Луки, попрацював поряд з ним декілька десятиліть.

● Єдиний з лукашенківської челяді зберіг бодай якісь контакти на Заході. У відкритих джерелах можна знайти інфо, що Макей намагався переконати західних ві-за-ві в необхідності врятувати Луку, якому ніби-то персонально погрожує Кремль.

● Журналісти відзначали його впливовість і називали мало не спадкоємцем «бацьки». Крім того, Макей начебто виступав проти втягування Бєлораші у війну проти України.

▶️ Кремль втомився постійно розшаркуватися перед своєю утриманкою Білоруссю. Разом зі скальпом Луки він хоче забрати всю крану.

● Бункерному набагато простіше посадити підсадного правителя на Мінськ, слухнянішого та вдячнішого.

● Одним пострілом в Луку фюрер вбиває двох зайців: звільняє посаду під свою людину, а також змушує Білорашу повторити могілізацію та стати повноцінним учасником війни проти України.

● Логічно, що наступним бюльбофюрером має високі шанси стати хтось із силовиків.

✔️ Маніакальність Путіна - дуже креативна. Ще трішки, і змусить нас «переживати» за задницю Луки. Тепер ситуація за нашим північним кордоном розвиватиметься значно динамічніше: або Лукашенко погодиться воювати за Путіна, або має шанси піти за Макеєм. Хіба що Китай раптом «впишеться» за «бацьку», хоча це малоймовірно. За будь-якого варіанту Білорусі не позаздриш.

Павуки вже починають пожирати одне одного.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/486

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