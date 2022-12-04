Дефіцит мікросхем у Китаї викликав сплеск контрабанди напівпровідників

Минулого тижня китайські митники заарештували жінку, яка імітуючи вагітність, намагалася контрабандою перевезти сотні напівпровідникових мікросхем до міста Чжухай з Макао.

Прикордонники повідомили, що жінку заарештували 25 листопада з 202 процесорами та дев’ятьма смартфонами під великим протезом для вагітності, повідомляє Bloomberg. Спочатку вона викликала підозри після того, як заявила, що була «приблизно на п'ятому чи шостому місяці вагітності, але мала великий живіт, який виглядав так, ніби вона була вже в третьому триместрі».

Поєднання високого внутрішнього попиту та надзвичайно обмеженої пропозиції напівпровідників створило жвавий підпільний ринок мікрочіпів у Китаї, де вживані чи застарілі мікросхеми можуть коштувати в 500 разів більше, ніж їх початкова вартість.

Напівпровідникові чіпи відчувають гострий дефіцит у Китаї з 2020 року, коли глобальний дефіцит чіпів, спричинений перебоями в ланцюзі поставок COVID-19, перевернув усі аспекти китайської технологічної індустрії. Дефіцит посилився з жовтня 2022 року, коли США запровадили різкі обмеження на експорт напівпровідників, виготовлених за американськими технологіями. Обмеження експорту було розроблено, щоб припинити постачання Китаю критично важливих технологій, які він, можливо, використовував для передових обчислень та виробництва зброї.

Хоча ринок вторинних чіпів у Китаї існував до напівпровідникової кризи, останніми місяцями він різко зріс, оскільки все більше людей відчули можливість отримати прибуток. «Кожен у Китаї — спекулянт», — зазначив Bloomberg неавторизований брокер напівпровідникових мікросхем.

Напівпровідникова промисловість Китаю

Китай споживає понад три чверті напівпровідників у світі, але виготовляє лише близько 15% від світового виробництва. З падінням торгівлі напівпровідниковими мікросхемами цей дисбаланс найбільш помітний в автомобільній промисловості Китаю.

Оскільки виробники автомобілів намагаються перейти від двигунів внутрішнього згоряння до електричних, нестандартні мікросхеми проникають у ланцюг поставок, що ставить під загрозу якість та безпеку. За словами одного неавторизованого брокера, який спілкувався з Bloomberg, «традиційна система, за якою постачальники автомобілів розміщують замовлення через авторизованого агента та чекають розповсюдження від оригінального виробника мікросхем, більше не працює».

За словами Білла Бішопа, досвідченого аналітика з Китаю та автора, враховуючи, що криза виробництва напівпровідників у Китаї в наступному році лише поглибиться, заборона на виробництво мікросхем у США описується як «масова ескалація» торговельної та геополітичної напруженості між США та Китаєм.

Дослідницька аналітична фірма GlobalData заявила, що заборона китайських чіпів у США «виходить за межі напівпровідникової промисловості» і стосується безпосередньо лідерства у світовій економіці. «Йдеться про домінування [штучного інтелекту]», — сказав Хосеп Борі, директор з тематичних досліджень фірми.

Китай, який назвав американське рішення посилити експортний контроль порушенням правил міжнародної торгівлі, яке «ізолює та дасть зворотний ефект» США, тепер, можливо, розглядає можливість взяти на себе контроль над бурхливою напівпровідниковою промисловістю Тайваню.

«Можна стверджувати, що, позбавляючи китайців доступу до напівпровідників, ми підвищуємо ризик того, що вони захоплять Тайвань», — сказав генеральний директор хедж-фонду Citadel Кен Гріффін у недавньому інтерв’ю.

За матеріалами: fortune.com

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