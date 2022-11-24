Дефіцит в енергосистемі має скоротитися до вечора — міністр енергетики

«Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі через ці обстріли, що відбулися. О 4:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити. Відповідно, ми будемо збільшувати обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит», — заявив Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Стало відомо про заживлення ще двох областей України — Вінницької та Кіровоградської.

Джерело: https://t.me/spravdi/21437

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